شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بإشارة قف في الحافلات المدرسية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لسلامة الطلاب في حالة فتح إشارة «قف» الخاصة بالحافلات المدرسية.

وأكدت ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وحثت على أهمية الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية لتأمين سلامة أبنائنا الطلاب خلال عودتهم للمدارس، موضحة أن القانون يلزم سائقي المركبات بالوقوف في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية بالحافلات على النحو التالي: في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، في الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وأوضحت أن الدوريات الشرطية والمدنية ستقوم بتكثيف الرقابة على الطرق كافة لمخالفة سائقي المركبات غير الملتزمين بإجراءات النقل الآمن للطلاب أو المركبات التي تقوم بمضايقة الحافلات وعدم إعطائها المجال لتوفير صعود الطلاب ونزولهم بأمان في حالة فتح إشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية.

وذكرت أنه سيتم تطبيق المادة (91) بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية وتطبيق المادة رقم (90) من قانون السير والمرور، بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بغرامة 500 درهم و6 نقاط، في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة قف في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة.

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