عبدالله بن زايد للجالية الفلسطينية بالدولة : الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة لكم و لأسركم
عبدالله بن زايد للجالية الفلسطينية بالدولة: الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة لكم و لأسركم..
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#عبدالله_بن_زايد للجالية الفلسطينية بالدولة : #الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة لكم و لأسركم#الإمارات_رسالة_السلام#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/aE0PbpMfAf— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 31, 2020
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