عبدالله بن زايد للجالية الفلسطينية بالدولة : الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة لكم و لأسركم

المصدر:
  • أبوظبي _ وام
التاريخ:

عبدالله بن زايد للجالية الفلسطينية بالدولة: الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة لكم و لأسركم..

المزيد في الفيديو المرفق.

 

طباعة
أعلى