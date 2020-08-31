طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا ظهرا ومغبرا احيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهارا مثيرة للغبار.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55 المد الثاني عند 00:42 والجزر الأول عند الساعة 18:30 والثاني عند الساعة 07:40 .

ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 09:49 الثاني عند الساعة 21:19 والجزر الاول عند الساعة 15:54 والثاني عند الساعة 03:47 .

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