المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ساحات

اقترح ذوو طلبة تحويل ساحات المدارس إلى فصول دراسية مجهزة، لضمان تحقيق التباعد الكافي بين الطلبة حتى انتهاء أزمة «كورونا»، خصوصاً أن عدد الطلاب في معظم المدارس يبلغ 30 طالباً في الفصل الواحد.

ألعاب

طالب آباء إدارات المراكز التجارية بإلزام العاملين في مناطق ألعاب الأطفال، بتعقيم الألعاب قبل استخدامها من أطفال جدد، إذ لوحظ تجاهل هذه المهمة، بالمخالفة لإجراءات مواجهة عدوى «كورونا».

جسر

على الرغم من افتتاح جسر للمشاة في شارع الاتحاد من جهة الشارقة، فإنه لوحظ إصرار بعض الأشخاص على قطع الشارع، وعدم استخدام الجسر، مع ما ينطوي عليه ذلك التصرف من خطورة كبيرة على حياتهم، في الشارع السريع.

أتربة

لاحظ مستهلكون في مناطق متفرقة عدم اهتمام بعض البقالات بالتنظيف الدوري للسلع والأرفف، ما يتسبب بتراكم الغبار والأتربة على بعض المنتجات عند بيعها، مطالبين بتشديد الحملات الرقابية على البقالات لإلزامها بالتنظيف يومياً.

مطب

لفت مستخدمون لشارع الزاهر، في عجمان، إلى وجود مطب على الطريق في الجهة المقابلة لحديقة الراشدية للعائلات دون وضع علامة إرشادية، ما قد يتسبب في حوادث مرورية، وأضرار بسيارات مستخدمي الطريق.

فحص

طالب روّاد مراكز تجارية، في أبوظبي، بالكشف عن حرارة الزائرين حتى مواعيد الإغلاق، كما كان يحدث سابقاً، وذلك بعدما توقفت مراكز عن الفحص من الساعة العاشرة مساء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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