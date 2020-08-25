محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح

المصدر: دبي -وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (28) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح برئاسة معالي وزير التسامُح والتعايش، وعُضويّة كل من معالي عهود بنت خلفان الرومي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وسلطان بطي بن مجرن، ود. علي بن سباع المرّي، وأحمد إسماعيل آل عباس، بالإضافة إلى العُضو المُنتدب للمعهد.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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