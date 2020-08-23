المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أسعار

اشتكى مستهلك تكرار سوبرماركت شهير في شارع النصر بأبوظبي مخالفة البيع بأسعار تختلف عن المعلن عنه في الرفوف، إلى جانب زيادة أسعار المنتجات عن بقية مراكز التسوق لاستغلال عدم وجود منافس له في المنطقة.

صيانة

اشتكى قارئ إعادة شركة أثاث معروفة بعجمان «كنبة» متسخة إلى منزله، بعد أن قامت بصيانتها تحت الضمان، الأمر الذي أثار غضبه، وطالبهم بتنظيفها أو تقديم شكوى بحقهم لدى دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

فنادق

تشهد فنادق في الدولة إقبالاً كثيفاً في ظل النشاط غير المسبوق للسياحة الداخلية في الدولة، تزامناً مع صعوبة سفر الكثيرين بسبب تداعيات «كورونا»، ودعا قراء إلى تشديد الإجراءات لضمان التباعد بين النزلاء، خصوصاً في المسابح والمطاعم، بعدما لاحظوا إهمالاً واسعاً من الزبائن للإجراءات الاحترازية.

درجات

أعرب أولياء أمور طلبة يدرسون المنهاج البريطاني عن استيائهم من الدرجات التي حصل عليها أبناؤهم بعد أن تسببت أزمة «كورونا» في إلغاء الامتحانات، على أن تقوم المدارس بتقييم درجات الطلبة بناء على مستواهم، لكن الدرجات جاءت أقل من المتوقع.

حساب

قال قارئ إنه تقدم بطلب لفتح حساب بنكي لدى أحد المصارف الوطنية، بعد أن أسس أخيراً شركة صغيرة «محل حلاقة»، وزوّد البنك بجميع الأوراق والمستندات اللازمة، لكنه فوجئ بطلب البنك الاشتراك ببرنامج «ضمان وتأمين» بمبلغ 11 ألف درهم لكي تزيد حظوظه في قبول طلبه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news