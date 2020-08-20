الظاهري: زيادة أعداد الإصابات نتج عن عدم الإلتزام.. وبرنامج التعقيم قد يعود بعد دراسات ومعطيات

المصدر:
  • أحمد عابد - الإمارات اليوم
التاريخ:


أوضح المتحدث باسم الطوارىء والازمات الدكتور سيف الظاهري أن زيادة أعداد الإصابات نتج عن عدم الإلتزام، وقد يعود برنامج التعقيم الوطني بعد دراسات ومعطيات، لكنه إذا عاد سيعود في مناطق معينة فقط.

المزيد في الفيديو المرفق.

 

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