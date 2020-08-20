المصدر: دبي-الامارات اليوم.

جهاز

تقدّم مقيم في أبوظبي بشكوى إلى «حماية المستهلك»، ضد محل قطع غيار سيارات، اشترى منه جهاز تكييف، لكنه تعطّل فور تركيبه، حيث رفض صاحب المحل إرجاع الجهاز بدعوى أنه لا يوجد ضمان عليه، داعياً إلى تشديد الرقابة على جودة هذه السلع، وموافقتها للمواصفات.

انتظار

أعرب قراء عن انزعاجهم من طول فترة الإعلانات التي يضطرون للاستماع إليها، عند الاتصال بكثير من الجهات الرسمية والخاصة، مثل البنوك والمستشفيات، إذ تصل إلى أكثر من خمس دقائق قبل أن يتم تحويلهم إلى الشخص المطلوب.

جواز

اشترطت شركة اتصالات على أحد المتعاملين تقديم صورة عن جواز السفر الذي دخل به الدولة قبل نحو 14 سنة، وذلك لإجراء معاملة خاصة به، الأمر الذي أثار استغرابه لعدم امتلاكه الجواز، فيما معاملته متوقفة.

حيرة

قال أولياء أمور إنهم في حيرة من أمرهم، بين رغبتهم في التحاق أبنائهم بالمدرسة بصورة طبيعية، لاكتساب مهارات تعليمية وحياتية مهمة لهم لا يوفرها التعليم عن بُعد، وبين الخوف عليهم من التعرض للعدوى بفيروس كورونا، داعين إلى مساعدتهم بقرار حاسم من الجهات المعنية.

سياحة

اقترح مواطن من مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، تخصيص «كشك» أو مركز إرشاد سياحي، يقدّم المطبوعات والمنشورات لإبراز معالم مدينة كلباء وأهم الفعاليات التي تُقام بها، على غرار المدن السياحية في العالم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news