محمد بن راشد: «شكراً خط دفاعنا الأول.. فخور بأدائكم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة شكر إلى خط الدفاع الأول، معرباً عن شعوره بالفخر، إزاء ما قدموه في مواجهة الجائحة الصحية العالمية.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، عقب لقائه فريق مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، بمقره في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أمس، إن فريق العمل متميز، وأداءه بطولي. وأضاف: «شكراً خط دفاعنا الأول.. فخور بأدائكم».

وأكد سموه، خلال لقائه الفريق، أن دولة الإمارات تفوّقت في إدارة جائحة «كوفيد-19» بكل أبعادها، وقدّمت تجربة فريدة في تذليل التحديات ومجابهة الصعوبات، أساسها الإصرار والعزيمة، والإيمان الراسخ بأن اليأس لا مكان له بيننا، وميّزها نهج عمل اعتمد على تكاتف الجهود المخلصة، وفي مقدمتها إسهامات الطواقم الطبية الباسلة، لتظهر الدولة قدرة نوعية في التعامل مع أحد أصعب المواقف التي واجهت البشرية في تاريخها الحديث بأسلوب استباقي قائم على التخطيط العلمي السليم، لتحوّل هذا الوضع الاستثنائي إلى فرصة للتعلم، واكتساب الخبرات، والتطوير، وصناعة الإنجازات على شتى الصعد.

وقال سموه: «ثقتنا الكبيرة بإصرار أبناء الوطن على الارتقاء به إلى أعلى المراتب، وقدرتهم الاستثنائية على تخطي كل المواقف الصعبة، بل وتحويلها إلى فرص جديدة للنجاح، ترفع سقف طموحاتنا لمستقبل دولتنا التي لا نرضى لها مكانة سوى القمة، وشعبنا الذي نريد له أن يكون دائماً في المقدمة».

وأضاف سموه: «الأداء البطولي المتميز لكل الفرق الوطنية التي شاركت في التصدي لهذا التحدي، هو مصدر فخر لكل إماراتي وإماراتية.. حرصنا دائماً أن تكون دولتنا مصدر إلهام لكل ما يعين على تحقيق نوعية حياة أفضل للبشر في كل مكان. نشدُّ على يد الجميع لمواصلة العمل بذات الروح والهمة العالية لتجاوز هذه المرحلة في أقرب وقت، إن شاء الله، لمواصلة تحقيق أهدافنا للمستقبل الذي نتطلع إليه بعين التفاؤل».

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي. وحضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، وعدد من مديري المستشفيات الحكومية في دبي، وممثلي المستشفيات الخاصة التي شاركت بدور رئيس في مكافحة فيروس كورونا.

وقد أعرب سموه عن تقديره لفريق المركز، وما يقوم به من جهود مستمرة منذ بداية الأزمة العالمية. كما أثنى سموه على التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص خلال هذه الفترة، التي تصدر أولوياتها ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكداً سموه أن هذا التعاون ليس بغريب على مجتمع الإمارات، ولا على أسلوب العمل القائم على أساس الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية.

وعلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الزيارة بتغريدة على «تويتر»، نوه فيها بجهود العاملين في المركز، معرباً عن إعجابه بما قدموه في مواجهة الجائحة الصحية، وواصفاً إياهم بـ«الجنود المجهولين»، وأداءهم بـ«البطولي».

وقال سموه: «خلال زيارتي للقاء فريق العمل في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بجامعة محمد بن راشد، مع ممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة: فريق متميز.. أداء بطولي.. جنود مجهولون قادوا المهمة بكل اقتدار».

وأضاف سموه: «عمل مركز التحكم والسيطرة على احتواء المرض في الإمارة.. وإجراء الفحوصات.. وتنسيق معالجة المصابين.. وضمان القدرة الاستيعابية لمستشفياتنا.. ووضع الإجراءات الاحترازية في كافة القطاعات.. وإجراء مجموعة من البحوث والدراسات العلمية الطبية.. شكراً خط دفاعنا الأول.. فخور بأدائكم».

وقد كان لتكامل أدوار المنظومة الصحية، بمختلف مكوناتها، من مستشفيات ومختبرات وجامعات ودعم لوجستي وفني، أثر كبير في نجاح إدارة الأزمة فيروس كورونا المستجد.

كما عزز أطر التعاون بين جميع فئات المجتمع، من مؤسسات وأفراد ومتطوعين.

ويعتمد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، منذ إنشائه في مارس الماضي، على آلية متكاملة لمكافحة انتشار الفيروس في دبي، من خلال عدد من المراحل في سبيل احتواء المرض، والعمل على هذه الركائز مستمر، إذ يشجع على تغيير كثير من السلوكيات، وتأكيد ضرورة التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإجراء الفحوص، فضلاً عن الاستمرار في التقصي النشط للتمكن من اكتشاف الحالات مبكراً، وتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة بأسرع وقت ممكن، ما يمكّن من احتواء المرض بشكل أكبر، وضمان القدرة الاستيعابية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، ووضع مقومات للعزل الصحي، سواء المؤسسي أو المنزلي، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

نائب رئيس الدولة:

• «الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في التعامل مع الأزمات ومعالجة تداعياتها».

• «ثقتنا في قدرات أبناء الوطن ترفع سقف طموحاتنا لمستقبل دولتنا وشعبنا.. نريد له أن يكون دائماً في المقدمة».

• «فريق متميز.. أداء بطولي.. جنود مجهولون قادوا المهمة بكل اقتدار».

• «نشد على يد الجميع لمواصلة العمل بذات الروح لتجاوز هذه المرحلة ومواصلة تحقيق أهدافنا للمستقبل».

توحيد الجهود في القطاع الصحي

استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه، لشرح قدمه رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف، تناول فيه الدور الذي يقوم به المركز من خلال استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود في القطاع الصحي، وتنسيقها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تطوير وتبنّي بروتوكولات تعتمد على المنهج العلمي لاستمرارية الأعمال خلال الجائحة.

واعتمد المركز على علم البيانات والبحوث العلمية لدراسة المستجدات المحلية والعالمية حول الفيروس، وكيفية انتشاره، ومن ثم طرح التوصيات العلمية لاتخاذ القرارات وتطوير السياسات الملائمة، ودعم جهود دراسة الأوبئة في المستقبل.

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