توقعات بهطول أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار على بعض المناطق في الدولة خلال الأيام المقبلة وسط طقس رطب غائم جزئيا مع احتمال تشكل الضباب فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم الأثنين المقبل.

وذكر المركز الوطني للأرصاد - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة القادمة - يسود البلاد غدا طقس رطب صباحاً شمالاً غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً تظهر بعض السحب على الجبال بعد الظهر، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج قد يضطرب بعد الظهر خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما الجمعة فيكون الطقس رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة شمالاً - صحو إلى غائم جزئيا - تظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود البلاد يوم السبت طقس رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غائم جزئياً - مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة غرباً - صحو إلى غائم جزئياً – مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الإثنين فيكون الطقس مغبرا وغائم جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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