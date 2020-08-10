1.4 مليون معاملة أنجزتها «التوطين» عبر مركز الاتصال
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مركز الاتصال التابع لها (80060) أنجز أكثر مليون و467 ألفا و591 معاملة أنجزها مركز الاتصال 80060 التابع لـ #وزارة_خلال النصف الأول من العام الجاري ( 2020)، بنسبة زيادة تجاوزت 16% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت الوزارة أن المركز قام بالرد على مليون و259 ألفا و550 اتصالاً، بنسبة ارتفاع تجاوزت 19% خلال نفس الفترة من 2019.
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