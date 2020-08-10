فاعل خير يتبرع بقيمة تذاكر سفر لعدد 23 نزيلا ونزيلة في "عقابية دبي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في استجابة سريعة وتفاعل مجتمعي كريم إزاء مبادرة "عودتكم أمانة" التي أطلقتها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، تبرّع فاعل خير بقيمة تذاكر سفر لعدد 23 من نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية، لتيسير إنهاء إجراءاتهم وتعجيل عودتهم لأسرهم بعد انتهاء فترة محكومياتهم، هذا إلى جانب منح كل منهم مبلغا ماليا يعينه على البدء من جديد.

وأشاد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية العميد علي الشمالي بتفاعل المجتمع من مؤسسات خيرية وفاعلي خير حرصوا على التواصل مع المؤسسات العقابية للمشاركة في المبادرة والتخفيف على النزلاء وأسرهم، والمساهمة في سداد تذاكر سفر وغيرها من احتياجات النزلاء، مؤكدا أن هذا ليس سوى انعكاس لما يتحلى به أهل الإمارات من قيم العطاء والخير والتسامح، وإيمانهم بضرورة التكاتف مع إخوانهم في الإنسانية.

وأعرب العميد الشمالي عن امتنانه وتقديره لفاعل الخير وكل من تواصل مع المؤسسات العقابية للمساهمة في المبادرة، ما لذلك من دلالة على التكاتف المجتمعي وما تجود به أياديهم من مساعدات إنسانية للنزلاء والنزيلات، وحرصهم على فك كرب المعسرين ولم شملهم بأسرهم.

وكانت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، قد أطلقت مبادرة "عودتكم أمانة" بالتنسيق مع عدد من الشركاء وفاعلي الخير، والهادفة إلى تسهيل وتعجيل إجراءات عودة نزيلات ونزلاء المؤسسات العقابية إلى أسرهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم، عبر توفير تذاكر سفر للمعسرين ولم شملهم بعائلاتهم، خاصة في ظل جائحة كورونا كوفيد-19.

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