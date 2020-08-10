سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن ترقية وتعيين رئيس للدائرة القانونية لحكومة الشارقة

المصدر: الشارقة-وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2020م بشأن ترقية وتعيين رئيس للدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُرقّى سعادة المستشار الدكتور/ منصور محمد بن نصّار إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن رئيساً للدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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