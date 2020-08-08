الطقس غائم جزئياً.. واحتمال سقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً شرقاً وجنوباً، مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

أما حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية‏ 20 - 30، تصل إلى 42 كم/‏س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41، والمد الثاني عند 03:56. والجزر الأول عند الساعة 10:02، والجزر الثاني عند الساعة 21:59.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً ومضطرباً أحياناً. ويحدث المد الأول عند 12:34، والمد الثاني عند الساعة 00:53. والجزر الأول عند الساعة 19:05، والجزر الثاني عند الساعة 06:35.

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