طقس الغد مغبر وغائم جزئيا

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ، يضطرب غربا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:17 والمد الثاني عند 03:24 والجزر الأول عند الساعة 09:40 والجزر الثاني عند الساعة 21:17 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 12:13 والمد الثاني عند الساعة 00:09 والجزر الأول عند الساعة 18:32 والجزرالثاني عند الساعة 06:08.

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