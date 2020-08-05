تذاكر سفر لنزلاء «عقابية دبي» لتعجيل عودتهم لذويهم

المصدر: دبي - وام

أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مبادرة «عودتكم أمانة» بالتنسيق مع شركاء وفاعلي خير، لتسهيل وتعجيل إجراءات عودة نزيلات ونزلاء المؤسسات العقابية إلى أسرهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم، عبر توفير تذاكر سفر للمعسرين ولم شملهم بعائلاتهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية العميد علي الشمالي، إنهم تمكنوا من صرف تذاكر بقيمة مليون و479 ألفاً و10 دراهم، لعدد 1145 نزيلاً ونزيلة خلال النصف الأول من العام الجاري، حرصاً منا على لم شملهم بأسرهم. وأكد أن صرف التذاكر يمثل جزءاً من مساعدات عدة يقدمها قسم الرعاية الإنسانية إلى النزلاء والنزيلات في صورة مساعدات مالية مقطوعة وعينية، كالرسوم الدراسية لغير القادرين من أسر النزلاء.

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