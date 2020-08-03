500 مختبر معتمد في 40 دولة لفحص القادمين إلى الإمارات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أطلقت "بيورهيلث"، أكبر مشغل مختبرات في منطقة الخليج، نظاماً عبر الإنترنت يمكن المسافرين إلى دولة الإمارات من التسجيل لإجراء الاختبار لـ 19COVID، في بلدانهم الأصلية من خلال شبكة مرافق معتمدة، إذ أكدت أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى العالم ويعزز ريادة الإمارات في السفر الآمن.

وذكرت عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن إجراء الفحص من خلال أكثر من 500 مختبر معتمد في 40 دولة في المرحلة الأولى، فيما يتم التخطيط لزيادة العدد إلى 1000 مختبر تغطي 60 دولة.

وأشارت إلى أنه يمكن حجز خدمة إجراء فحص كورونا قبل السفر إلى الإمارات بسهولة من خلال بوابة https://screening.purehealth.ae ، حيث توفر Pure Health قائمة المختبرات المعتمدة في كل بلد، ويمكن للمسافرين القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة من أي دولة التسجيل للفحص ببساطة عن طريق إدخال تفاصيلهم واختيار بلدهم ومدينتهم والمختبر المفضل على البوابة، ثم يتم مشاركة نتائجهم مع حكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال البوابة المشتركة، ثم بعد ذلك سيحصلون على تعليقات من الحكومة بشأن طلبهم.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت الشهر الماضي عن إلزامية إجراء فحص "كوفيد-19" (بي سي آر) على جميع القادمين عبر مطارات الدولة؛ المواطنين والمقيمين والسياح ومسافري الترانزيت، وذلك بغض النظر عن الدولة القادمين منها على أن يتم تطبيق هذا القرار للفحص المسبق قبل القدوم إلى الدولة اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري حداً أقصى، مع عدم الإخلال بما تم الإعلان عنه مسبقاً من إجراءات الفحص الإلزامي عند الوصول إلى مطارات الدولة.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على جميع المغادرين عبر مطارات الدولة لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تتطلب إجراء فحص "كوفيد-19" (بي سي آر)، القيام بالفحص المسبق قبل الصعود على متن الطائرة، ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم تحديث الفترة الزمنية الخاصة بنتيجة فحص "PCR" السلبية لجميع القادمين عبر مطارات الدولة، التي يجب ألّا تتعدى 96 ساعة منذ تاريخ الفحص، وذلك بدلاً من 72 ساعة كما تم الإعلان سابقاً.

كما تم إعفاء الأطفال أقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من الفحص المخبري الذي تمتد صلاحيته لـ96 ساعة من تاريخ الفحص، مشددتين على ضرورة تطبيق هذه الاشتراطات على جميع الخطوط الوطنية والعاملة في الدولة.

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