الطقس غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية‏ من 18 إلى 28 كم/‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً، والخليج العربي خفيف إلى متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:18، والمد الثاني عند 00:50، والجزر الأول عند الساعة 18:31، والجزر الثاني عند الساعة 08:08. وتوقع أن يكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 10:16، والثاني عند الساعة 21:19، والجزر الأول عند الساعة 16:11، والثاني عند الساعة 04:03.

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