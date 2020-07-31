الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى تركمانستان لدعمها في مكافحة (كوفيد-19)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 60 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان، وذلك من أصل 90 طنا مخصصة لها، لدعم جهود 90 ألفا من العاملين في المجال الصحي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال القائم بالأعمال في سفارة الدولة في عشق آباد، عبدالعزيز الهاشمي: "إن دولة الإمارات وتركمانستان تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة، تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين في إطار الحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات التنموية، وبما يحقق المصالح المشتركة".

وأضاف: "تأمل دولة الإمارات أن تساهم المساعدات الطبية التي أرسلت اليوم في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في تركمانستان وتوفير المزيد من الحماية لها في مواجهة الجائحة".

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1248 طناً من المساعدات لأكثر من 92 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

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