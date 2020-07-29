«زايد للإسكان» يعتمد 500 قرار دعم سكني بـ 515 مليون درهم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 500 مواطن، من مستحقي قرارات الدعم السكني، بقيمة 515 مليوناً و550 ألف درهم، وبذلك يكون إجمالي القرارات الصادرة، منذ بداية العام الجاري، 2037 قرار دعم سكني، بقيمة إجمالية تقدّر بمليار و784 مليون درهم، يستفيد منها المواطنون من إمارات الدولة كافة، ومعظمها من مساكن الأحياء السكنية.

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن خطط البرنامج مستمرة في دعم استقرار الأسرة المواطنة، تلبية لتطلعات حكومة الإمارات، التي تهدف إلى بناء مجتمع متلاحم ومتماسك ويعتز بهويته. وأضاف أن البرنامج يطور خططه، لضمان استدامة المشروعات الإسكانية، واستدامة البناء، إلى جانب استدامة المعايير، بما يحقق بيئة نظيفة، ويحافظ على الموارد لأجيال المستقبل.

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