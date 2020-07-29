دفاع مدني الشارقة تسيطر على حريق مخلفات مواد بناء

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق نشب في مخلفات مواد بناء بمنطقة الخان دون وقوع إصابات.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العلميات يفيد بوجود حريق بمنطقة الخان وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء لمحل الواقعة، وتم التعامل مع الحريق الذي تبين أنه نشب بمخلفات مواد بناء بالقرب من أحد الأبراج السكنية وتم السيطرة عليه وتبريده وإحالة ملف الحادثة للشرطة لمعرفة أسبابه

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news