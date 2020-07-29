المواقف العامة مجانية خلال عطلة العيد بعجمان

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

قررت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن تكون جميع المواقف الخاضعة للرسوم مجانية خلال عطلة العيد، وذلك ابتداءً من غد الخميس الموافق 30 يوليو الجاري إلى يوم الأحد الموافق 2 أغسطس المقبل، على أن يستأنف العمل يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس المقبل.

وأشارت الى أنها أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تطبيق جملة من الإجراءات الاحترازية وتنظيم حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية التي تشهد إقبالاً ملحوظاً خلال الأعياد، وتشمل خطة الاستعداد استمرار عمل فرق التفتيش على مدار الساعة خلال هذه الفترة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، والحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

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