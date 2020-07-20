مشاعر فخر لمواطنين ومقيمين بعد إطلاق "مسبار الأمل".. "هنيئا للإمارات تحقيق الحلم"

المصدر: ديما منصور - دبي

أثار إطلاق "مسبار الأمل" بنجاح، ليبدأ رحلته إلى المريخ، ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن مختلف دول العالم، حملت بمعظمها مشاعر الفخر والفرح بهذا الانجاز، الذي يعتبر الأول من نوعه عربيا.

وعبر مغردون، من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارات العربية المتحدة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن مشاعر الفخر والحب والامتنان لهذا الانجاز الذي سيكتب به، العرب بشكل عام والإمارات بشكل خاص، التاريخ.

وهنأ المغردون دولة الإمارات حكومة وشعبا على إتمام عملية إطلاق مسبار الأمل بنجاح وبدء رحلته نحو المريخ، واصفين هذا الحدث بـ "التاريخي" و"العظيم".

فقال أحد المغردين: "هنيئاً للامارات هذا الانجاز التاريخي العظيم"، وقال آخر: "مُبارك لدولتنا الحبيبة هذا الانجاز التاريخي.. ألف مبروك للقيادة الإماراتية على نجاح إطلاق #مسبار_الأمل "

كما عبر مغردون عن مشاعر الفخر التي شعروا بها لحظة اطلاق المسبار، والتي وجدوا بها تحقيقا لحلم عربي طال انتظاره، فقالت إحدى المغردات: "كيف اعبر عن شعوري و افتخاري ودولتي عنوانها دولة اللا مستحيل.. وها قد أصبح الحلم حقيقة".

وقال آخر: "كلي فخر بأنني ابن هذه الدولة.. دولة الإنجازات اللامحدودة.. ها هي الإمارات تحقق حلم العرب.. وتطلق مسبار الأمل إلى المريخ".

من جانبهم وصف مغردون لحظة اطلاق المسبار بأنها كانت لحظة رائعة ومؤثرة امتزجت ما بين الابتسامة والدموع. فقالت إحدى المغردات: "لحظة اطلاق الصاروخ كانت اكتر من روعة حقيقة.. لم اتمكن من امتلاك دموعي لشدة تأثري بهذا المشهد الرائع".

وقالت أخرى: "هذه اللحظة فيها كمية مشاعر كبيرة.. تأثرت كثيرا بهذا الانجاز المذهل للامارات خاصة وللعالم العربي.. مسبار الأمل انطلاقه رائعة وخطوة كبيره ايضاً للعالم العربي في استكشاف الفضاء".

وشكر مغردون كل من عمل طوال الست سنوات الماضية لإنجاز هذا "الحلم" وجعله حقيقة، فقال أحدهم: "كل الشكر والتقدير لمن عمل طوال السنوات الماضية لجعل هذا الحلم حقيقة.. كانت لحظات تاريخية مضيئة مفعمة بمشاعر الفخر تدون في سجلات دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال آخر: "يافخر بلادي بشبابها ويافخر العرب في بلادي.. شكرا شباب الوطن على تعبكم خلال السنوات الماضية لتحقيق هذا الانجاز.. كفو عيال زايد".

ووجد مغردون بإطلاق مسبار الأمل، دافعا كبيرا للأمل بأن غدا سيكون أفضل. فقالت إحدى المتابعات: "شكرا للإمارات على الأمل الذي أعطيتنا إياه.. بهذا الأمل نتأكد بأن غدا أفضل وأجمل".

كما أشار رواد مواقع التواصل إلى أن "مسبار الأمل" هو مصدر فخر للعرب كافة، وللإمارات خصوصاً، وأن هذا الإنجاز يؤكد أنه لا يوجد مستحيل، حتى وإن كان الهدف المريخ.

فقال أحد المغردين: "مسبار الأمل هو فخر للعرب كافة، وللإمارات بشكل خاص، لا يوجد مستحيل في قاموس الإمارات وقيادتها".

وقال آخر: "كمواطن عربي، أشعر بفخر كبير بإنجاز دولة الإمارات العربية المتحدة لـ #مسبار_الأمل في خطوة تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ، وهو نجاح للعرب جميعاً، وفّق الله قادتها وحفظ الله شعبها".

من جانبهم، قال متابعون إن "مسبار الأمل" هو تحقيق لحلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإن كل الأحلام الكبرى باتت مشروعة في مسيرة الدولة، التي بينت القدرة على النجاح في كل مكان وبمختلف الميادين.

وقالت إحدى المتابعات: "الحلم يتحقق ورؤية الشيخ زايد تتجسد في هذه اللحظة.. المستحيل ليس إماراتياً".

وقالت أخرى: "عـنـدمـا يُـتـرجـم الـحـلـم إلـى واقـع.. حـلـم زايد يـتـحـقـق بـعـيـال زايد".

ويشار إلى أن "مسبار الأمل"، انطلق، اليوم، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، على متن صاروخ الإطلاق "إتش 2 إيه"، في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ.

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