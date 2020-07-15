«طرق دبي» تراقب سلوك سائقي الأجرة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة سلوكيات سائقي مركبات الأجرة عبر رحلاتهم على الطريق، بهدف الوقوف على نقاط الضعف في أدائهم المهني خلال القيادة.

وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة، خالد العوضي، إن الهيئة بدأت تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد سلوك سائقي مركبات الأجرة بالتعاون مع شركة أكاكوس للتقنيات والمطوِّر لنظام الكاميرات الذكي بمركبات الأجرة في دبي، بهدف معرفة مدى امتثال السائقين للأنظمة واللوائح المعمول بها في السواقة الآمنة للسائق والراكب معاً.

وأضاف أن هذه التقنية تعتبر إجراءً استباقياً لمعرفة سلوكيات السائق عكس كاميرات المراقبة المُثبتة في مركبات الأجرة والتي يتم الرجوع إليها في حالة وجود شكاوى من الركّاب، حيث يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي معرفة أداء السائق على الطريق لحظياً.

وأوضح أن «المراقبة تساعدنا على تنبيه السائق أو توجيهه أو إخضاعه لدورات إعادة تأهيل حال تكررت مخالفته مثل السرعة الزائدة أو الوقوف المفاجئ أو استخدام المكابح دون داعٍ وغيرها، إلى جانب أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُمكننا من معرفة الأسباب الحقيقية التي قد تدفع السائق لممارسات غير مقبولة من حيث الاطلاع على حالة الطريق أو المواقف المؤدية في بعض الأحيان إلى ارتكاب هذه المخالفات».

وأوضح العوضي أن دقة الصور المتعلقة بسلوكيات السائق على الطريق والتي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ومن ثم إرسالها لمركز المراقبة لتحليلها، تصل إلى معدل 99.92%، وأنه يجري التعاون مع شركة «أكاكوس» لرفع هذا المعدل إلى 99.98%، وأنه سيتم العمل على تطوير نظام التنبيهات وتقييم أشمل لأداء السائقين بزيادة تفعيل الذكاء الاصطناعي.

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