عودة موظفي حكومة الشارقة إلى مقار عملهم الأحد المقبل بنسبة 100% ‎

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكد رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة الدكتور طارق سلطان بن خادم، خلال مداخلة له عبر الخط المباشر أنه اعتباراً من الأحد المقبل، سيكون الدوام بنسبة 100% في جميع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ويستثنى من القرار أصحاب الأمراض المزمنة وموظفو الخدمات.

وأضاف أن حكومة الشارقة اليوم لديها دوائر تعمل 100 % وتقدم خدماتها بشكل طبيعي، وذلك للتسهيل على المتعاملين والاستمرار بتقديم الخدمات الحكومية.

وبين أن جائحة كورونا حولت معظم الدوائر والمؤسسات إلى العمل عن بعد بهدف الحفاظ على السلامة العامة وسلامة الموظفين والمتعاملين، مبيناً أن خدمات حكومة الشارقة استمرت بخدمة الجمهور وفق أفضل الممارسات المتبعة عن بعد.

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