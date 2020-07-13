الطقس المتوقع على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة

المصدر: ​ابوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة على النحو التالي: الإثنين: الطقس: صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وبعض المناطق الغربية بعد الظهر مع فرصة لسقوط الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء : الطقس: صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء: الطقس: صحو وغائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر قد تكون ركامية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس: الطقس: رطب على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – غائم جزئياً أحياناً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة: الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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