«أمسات»

قال ذوو طلبة في مدارس خاصة بالشارقة، إن أبناءهم اضطروا للذهاب إلى الفجيرة وقطع مسافات طويلة لأداء اختبارات الإمارات القياسية «أمسات»، لعدم توافر مراكز قريبة من أماكن سكنهم، مطالبين الجهات المختصة بحل المشكلة وتخفيف معانات هؤلاء الطلبة وأسرهم.

مياه

اشتكى مستأجر يقطن في بناية «جيباس» بمنطقة الرميلة 1 بعجمان، ضعف المياه في بنايته بشكل كبير، فضلاً عن انبعاث روائح كريهة من مياه الصنبور أقرب إلى رائحة الصرف الصحي.

كمامة

انخفضت أسعار بعض الأنواع من الكمامات بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، إذ وصل سعر العبوة من أحد الأنواع إلى 6.5 دراهم، بعدما كانت تباع بـ65 درهماً في وقت سابق.

مسجد

منع إمام مسجد في منطقة مريشيد بإمارة الفجيرة مصلين قاموا بوضع صدقات جارية عند بوابة المسجد عبارة عن سجاد ورقي وكمامات، وطالبهم بالالتزام بقوانين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

لغة

لاحظ متعامل مع شركة «دو» أنه عند الاتصال بخدمة العملاء، واختيار اللغة العربية، يتم تحويله إلى خيارات باللغة الإنجليزية، إلى جانب ردّ موظف خدمة العملاء متحدثاً بـ«الإنجليزية» أيضاً.

غاز

اشتكى قارئ عدم التزام عمال بعض شركات تبديل أسطوانات الغاز في الشارقة، بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه طلب تبديل أسطوانة الغاز الخاصة به، وفوجئ بقيام العامل بتبديلها من دون ارتداء الكمامة والقفازات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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