محمد بن راشد يُصدر قراراً بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النووية

المصدر: دبي-وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (6) لسنة 2020 بتعيين أعضاء لجنة دبي للطاقة النووية برئاسة سعيد محمد أحمد الطاير، وعضوية: المهندس وليد عـلي سلمان، نائباً للرئيس، والدكتور رياض محمد بالهول، والدكتور عبدالقادر إبراهيم الخياط، والدكتور علي محمــد شاهين أحمد، والمهندس يوسف أحمد عبدالدايم نصرالله.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news