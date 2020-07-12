وزراء الإمارات يؤدّون اليمين الدستورية عن بُعد

المصدر: دبي - وام

بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للتشكيل الحكومي الجديد، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى الوزراء في حكومة الإمارات، أمس، اليمين الدستورية، عن بُعد.

وذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «الحكومة الجديدة تعكس رؤية قائدها الشيخ خليفة بن زايد لمواكبة التطورات وتحقيق مزيد من التطور، وتسريع الإنجازات في مختلف المجالات والاستعداد المبكر لتنفيذ رؤيتها الوطنية».

وقد وجّه سموه كلمة للوزراء عقب مراسم أداء اليمين، أكد فيها ضرورة مواصلة الجهود التطويرية لمختلف قطاعات الدولة، والتركيز خلال الفترة المقبلة على الأولويات الوطنية والاستعداد المبكر والاستباقي للتطورات.

وقال سموه: «رهاننا كبير على الحكومة لتنفيذ أولويات وتطلعات شعبنا خلال الفترة القادمة.. وأمامنا موسم حكومي حافل لتحقيق إنجازات وقفزات نوعية في ملفاتنا الوطنية الحيوية».

وأضاف سموه: «حددنا عاماً لكل مسؤول لتحقيق مستهدفات قطاعاته. ولدينا المرونة لتغيير وتشكيل حكومتنا متى ما استدعت الحاجة لخدمة وطننا.. والمهم خلال الفترة المقبلة هو رؤية نتائج على أرض الواقع وتطوير منهجيات استباقية شاملة تستشرف المستقبل وتحدياته».

وشدد سموه على أن «التغييرات الوزارية وإضافة ملفات وطنية ودمج هيئات ومؤسسات في حكومة الإمارات جاء لتركيز الجهود وتحقيق نتائج أكثر تأثيراً في حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وهي تغييرات تزيد من إصرارنا لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

كما أكد سموه أن «حكومة الإمارات تعتمد في رؤيتها للمرحلة المقبلة على تعزيز وتطوير ملفات حيوية، منها الأمن المائي والغذائي، وتطوير الصناعات والمنصات الرقمية، والاعتماد على البحث والمعرفة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية».

وبمناسبة أداء الفريق الحكومي الجديد القسم، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن رؤية الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تسير بخطى ثابتة لتحقيق تطلعات مواطنيها، وفي أن تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات.

وقال سموه بهذه المناسبة: «نبارك لأعضاء حكومة الإمارات ثقة القيادة بهم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم في خدمة الوطن والمواطن تحت قيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما نشكر الوزراء والمسؤولين السابقين لجهودهم الوطنية المخلصة خلال الفترة الماضية.. وهم دائماً رصيد للوطن في مختلف المجالات».

وأضاف سموه أن «حكومة الإمارات نموذج فاعل في القيادة والإدارة والتعامل بمرونة عالية مع متطلبات المرحلة واستشراف المستقبل. والحكومة الجديدة تعد استمراراً لنهج التطوير للتعامل مع ظروف مختلفة بما يناسبها من آليات وأفكار ورؤى وهياكل عمل، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق مزيد من النجاحات على مستوى العمل الحكومي».

وأدى اليمين الدستورية كل من: أحمد بن جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونورة بنت محمد الكعبي، عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب، وعبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وأعرب الوزراء عن اعتزازهم بثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخرهم بالعمل ضمن فريق حكومة الإمارات، معاهدين أنفسهم والوطن على مضاعفة الجهود والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعات الحكومة والقيادة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن الأسبوع الماضي التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك عبر سلسلة تغريدات نشرها سموه على حسابه الرسمي على «تويتر».

وشهد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات تعديلات شملت 11 حقيبة وزارية تنوعت ما بين استحداث مهام وملفات ودمج أخرى، وبقاء 21 حقيبة وزارية دون تغيير.

وشمل التشكيل الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، إضافة إلى دمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها بعضاً أو ضمن وزارات، علاوة على استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

ويتماشى التشكيل الوزاري الجديد للحكومة مع ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر مايو الماضي بشأن العمل على مراجعة هيكل الحكومة وحجمها ومهامها، بموازاة دمج وزارات واعتماد تغييرات، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات حكومة دولة الإمارات الذي تناول الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، مؤكداً سموه أهمية إعادة ترتيب الأولويات وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الجاهزية والارتقاء بالأداء، وتطوير أطر العمل الحكومية بما يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تستلزم حكومة أكثر مرونة ورشاقة، وأكثر استعداداً للتكيف مع المتغيرات والتعامل مع التحديات المستقبلية من خلال تطوير منظومة عمل حكومية ذات بعد استشرافي.

ومن بين التغيرات التي شملتها الهيكلية الجديدة للحكومة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

كما شهدت الهيكلية دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، إضافة إلى دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، ودمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

محمد بن راشد:

بدعم أخي محمد بن زايد.. دولتنا مستمرة في إنجازاتها.. والحفاظ على مكتسباتها.

المهم خلال الفترة المقبلة هو رؤية نتائج على أرض الواقع، وتطوير منهجيات استباقية شاملة تستشرف المستقبل وتحدياته.

محمد بن زايد:

حكومة الإمارات نموذج فاعل في القيادة والإدارة، والتعامل بمرونة مع متطلبات المرحلة واستشراف المستقبل.

رؤية الإمارات بقيادة رئيس الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق تطلعات مواطنيها، وفي أن تكون من أفضل دول العالم.

العبور نحو الخمسين

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على «تويتر» أمس: «حضرت اليوم أداء القسم للوزراء الجدد في حكومة الإمارات. مرحلة جديدة في حكومة الإمارات، وفريق عمل نراهن عليه للعبور نحو خمسين عاماً جديدة في تاريخ دولتنا».

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