محمد بن زايد يعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي

المصدر: أبوظبي-وام

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن صادق عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع صاحب السمو حاكم الشارقة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

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