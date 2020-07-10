تعديل اختصاصات لجنة تراخيص البناء في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قرارا بتعديل تشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء لتكون مؤقتة.

ونصّ القرار على استبدال نصوص من القرار الأصلي، تتعلق بتشكيل اللجنة واختصاصاتها، ورفع تقاريرها الختامية، ومخصصاتها المالية.

وعدل القرار طبيعة اللجنة لتكون مؤقتة بعد أن كانت دائمة، كما عدل عضوية الجهات الممثلة فيها، حيث أصبحت في تشكيلها الجديد برئاسة مساعد مدير عام بلديّة دبي لقطاع الهندسة والتخطيط، وعضويّة ممثّلين عن: البلديّة، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامّة للدفاع المدني بدبي، وسلطة دبي للتطوير، ودائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، على أن تتم تسمية مُمثّلي الجهات الممثلة في اللجنة من قبل مسؤولي تلك الجهات، وأن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة.

وعدل القرار بعض اختصاصات اللجنة، والإجراءات المعمول بها حاليّاً بشأن تقديم الخدمات المتعلّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، للعمل على تطويرها، وتوحيد إجراءاتها ومُتطلّباتها واشتراطاتها على مستوى إمارة دبي، والعمل على تقليص مُدّة تقديمها، وعلى تكامل وتسهيل الإجراءات الخاصّة بتقديم الخدمات المتعلّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، من خلال إنشاء نافذة واحدة لجميع الجهات المعنيّة بتقديم الخدمات، وأتمتة الإجراءات المتعلّقة بها وإتاحتها من خلال التطبيقات الذكيّة.

وتختص اللجنة كذلك بالاطلاع على أفضل المُمارسات المُطبّقة عالمياً في إصدار تراخيص أعمال البناء، والاسترشاد بها في تطوير وتبسيط إجراءات إصدارها على مستوى الإمارة، والمُساهمة في دعم جهود الابتكار والإبداع، من خلال تطوير الأنظمة والاشتراطات والمُتطلّبات المتعلّقة بالمواد المستخدمة في البناء، وتحديد خطة عمل اللجنة، ووضع مؤشّرات الأداء والمستهدفات الكمّية الواجب تحقيقها، وقياس التقدّم في تنفيذ الخطط والبرامج، ووضع الخطط التحسينيّة في ضوء النتائج المُحقّقة، ورفع التقارير الدوريّة في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وكذلك تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمُعاونتها في أداء مهامّها، وتحديد مهام وصلاحيّات هذه اللجان وفرق العمل ومُدّة عملها، والاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من موظّفي الجهات المُمثّلة في اللجنة أو من خارجها، دون أن يكون لأيٍّ مِمّن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في مُداولاتها.

- «اللجنة» تختص بالاطلاع على أفضل الممارسات المطبّقة عالمياً في إصدار تراخيص أعمال البناء.

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