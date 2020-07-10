«الأرصاد»: طقس حار وسحب ورياح مثيرة للغبار لمنتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً على بعض المناطق الساحلية الغربية، وغائماً جزئياً أحياناً مع فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، منوهاً بأن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيكون حاراً نهاراً، وصحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع ظهور السحب على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر قد تكون ركامية، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 42 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الأحد سيظل حاراً نهاراً، ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر، على أن تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

نسيم البر والبحر

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال شهر يوليو، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خصوصاً خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محملة ومثيرة للغبار.

وأشار إلى أن الرطوبة النسبية تزداد في بعض الأيام في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكّل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر.

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