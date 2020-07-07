بلدية دبا الحصن تتخذ الإجراءات الاحترازية كافة لضمان صحة الموظفين قبل العودة إلى العمل

المصدر: دبا الحصن - الإمارات اليوم

أكد مدير بلدية مدينة دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، أن البلدية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الحكومية المختصة، لضمان أمن وسلامة الموظفين والمراجعين قبل العودة إلى العمل في مبنى البلدية.

وأوضح أن البلدية قامت بعملية تعقيم شاملة للمبنى قبل بدء استقبال الموظفين، ووضعت الحواجز الضرورية الكفيلة بتحقيق مبدأ التباعد الجسدي بين الموظفين أنفسهم، حيث تم إعداد مبادرة باسم المكاتب الاحترازية، والتي تعتبر مكاتب إضافية تشغيلية ضمن الاشتراطات الاحترازية المطلوبة، ومن جهة أخرى يتم الاستعداد في تجهيز قسم إسعاد المتعاملين الذي يتكفل بخدمة المتعاملين إلكترونياً.

كما قامت البلدية بتوزيع وسائل التعقيم في كل مرافقها وأقسامها المختلفة، مشددة على ضرورة التزام الموظفين والمراجعين باتخاذ كل وسائل الحماية، مثل ارتداء الكمامات الصحية، ولبس القفازات، حيث لا يسمح لأي مراجع بدخول مبنى البلدية دون ارتداء هذه الوسائل الوقائية اللازمة من أجل ضمان صحتهم وسلامتهم.

وأضاف اليحيائي أن صحة وسلامة السكان أولوية قصوى لنا في عملنا، ومن هذا المنطلق وبتوجيهات المجلس التنفيذي فقد علقت البلدية كل الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها في العادة، مثل مهرجان المالح البحري، وغيرها من الفعاليات المجتمعية التي تنفذها البلدية في مثل هذا الوقت من السنة، وسيبقى وقف هذه الفعاليات قائماً حتى انقضاء الجائحة، وعودة الحياة إلى طبيعتها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news