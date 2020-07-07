«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تطلق ندوات تعليمية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق سلسلة جلسات «MBZUAI Talks» عبر الإنترنت، تضم مجموعة ندوات تعليمية تهدف إلى التعمق في عدد من مجالات الذكاء الاصطناعي المثيرة للاهتمام، بدءاً من تطبيقاته الحالية إلى آفاقه المستقبلية المفتوحة.

واعتباراً من اليوم تنعقد الجلسات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي شهرياً، بمشاركة فريق الإدارة العليا وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وسيتمكن الجمهور من متابعتها عبر مؤتمرات الفيديو. وستوفر الجلسات للمشاركين منصة للاطلاع بشكل معمق على مجال الذكاء الاصطناعي، والانخراط في حوار مفتوح مع الخبراء في هذا المجال، عبر جلسة أسئلة وأجوبة.

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