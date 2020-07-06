غرافيك.. «الأمل» الإماراتي ينطلق إلى المريخ

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

ينطلق «مسبار الأمل»، يوم 15 يوليو الجاري، من قاعدة تانيغاشيما اليابانية، ليسافر عبر الفضاء قاطعاً رحلة طولها 493.5 مليون كيلومتر، وبسرعة تجاوز 34 ألف كم/س، من أجل الوصول إلى «المريخ» في فبراير 2021، بهدف استكشاف تاريخ الأرصاد الجوية والمناخ على سطح الكوكب الأحمر، وإمكانية وجود أي من أشكال الحياة عليه، وكيفية تطور نظامه الجيولوجي، إضافة إلى رصد إمكانية أن يصبح الوجهة المقبلة للبشر.

للإطلاع على مراحل الرحلة إلى المريخ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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