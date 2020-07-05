«طرق دبي» تنجز 59 ألف معاملة إلكترونياً خلال أبريل ومايو

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن عدد معاملات خدمات ترخيص السائقين المنجزة إلكترونياً، بلغت خلال فترة التعقيم الوطني في شهري أبريل ومايو الماضيين، 59 ألفاً و260 معاملة، مقارنة بـ18 ألفاً و605 معاملات تم إنجازها عبر مراكز الخدمة التابعة للهيئة، التي تم تقليص تواجد العملاء فيها تنفيذاً للإجراءات الوقائية التي طبقت حرصاً على صحة وسلامة المتعاملين من انتشار «كوفيد-19».

وتشير الإحصاءات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، إلى أن عدد معاملات ترخيص السائقين المنجزة عبر القنوات الذكية والبديلة خلال تلك الفترة يزيد ثلاث مرات على تلك المقدمة للعملاء من خلال الحضور الشخصي للمراكز، وذلك في ظل إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمات التابعة للهيئة، باستثناء مركزين تم الإبقاء على تقديم الخدمات من خلالهما وفقاً لشروط وقائية مشددة، وذلك لتخليص المعاملات المطلوب إنجازها بالحضور شخصياً.

وأفادت مؤسسة الترخيص في الهيئة بأن خدماتها تقسم إلى خدمات بحاجة للحضور الشخصي، وهي خدمات تقدمها مراكز مزودي الخدمة وعددها 31 خدمة، والتي بلغ نسبة إنجازها 51% من مجموع المعاملات المنجزة في تلك الفترة، وكذلك خدمات متاحة عبر القنوات الذكية وعددها 23 خدمة، والتي بلغت نسبة إنجازها 49% من مجموع المعاملات.

وكانت الهيئة أعلنت في مارس الماضي عن زيادة معدل المعاملات الإلكترونية، سواء عبر الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو تطبيق دبي درايف DUBAI DRIVE أو تطبيق هيئة الطرق والمواصلات RTA DUBAI. وأكدت أن معاملات الترخيص الإلكترونية بمختلف أنواعها وصلت خلال مارس إلى 254 ألفاً و203 معاملات، منها 103 آلاف و236 معاملة لترخيص المركبات، و150 ألفاً و967 معاملة لترخيص السائقين، وذلك مقابل 198 ألفاً و895 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينها 63 ألفاً و21 معاملة لترخيص المركبات، و135 ألفاً و874 معاملة لترخيص السائقين.

يُذكر أن البيانات الإحصائية الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي في نهاية الربع الأول من العام الجاري، أظهرت أن عدد رخص القيادة المسجلة في نظام الهيئة وصل إلى مليونين و420 ألف رخصة في نهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة نحو 95 ألفاً و43 رخصة.

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