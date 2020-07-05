تكريم 25 من أبطال خط الدفاع الأول في «دار البر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، جمعية دار البر، نظير جهودها الكبيرة والنوعية، على مدار الأشهر الماضية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك، خلال زيارة نفذتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للجمعية، بمقرها الرئيس في شارع الشيخ زايد في دبي، ضمن وفد ترأسه المدير العام للدائرة، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني.

وقدم المزروعي، باسم جمعية دار البر، خالص الشكر وأسمى عبارات التقدير والامتنان لسمو ولي عهد دبي، نظير دعمه المتواصل للجمعية ومؤسسات العمل الخيري في الإمارة، وتحفيزه المستمر للقطاع الإنساني والمشروعات التنموية المجتمعية، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وشمل التكريم 25 من المسؤولين والعاملين في الجمعية، من الملتحقين بخط دفاعنا الأول في مواجهة الفيروس.

وقلد الشيباني طاقم عمل «دار البر» في مواجهة الوباء والجائحة العالمية شارة خاصة، تحمل كلمة (شكراً)، مقدمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ما أثار البهجة والاعتزاز بين كوادر الجمعية.

ونقل الشيباني، خلال الزيارة والتكريم، تحيات وشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لجمعية دار البر وأعضاء مجلس إدارتها وطاقم العمل فيها، ممن انخرطوا في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وجميع العاملين فيها.

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