المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تذاكر

لاحظ متعاملون ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات عربية إقليمية، مقارنة بالرحلات الجوية إلى محطات آسيوية أو أوروبية، مطالبين بتوفير أسعار عادلة، مقارنة بالوجهات الأخرى.

شروط

قال متعاملون إن شركات طيران وضعت بعض الشروط والقيود، بخصوص إعادة استخدام التذاكر التي تأثرت بقيود السفر، لافتين إلى أن الإعلانات التي أصدرتها هذه الشركات أوحت بعكس ذلك حينها.

تسوق

اشتكى متسوقون، في مدينة العين، من الإجراءات الصعبة لدخول سوق اللحوم والأسماك، والتي تتطلب منهم الوقوف تحت أشعة الشمس لأكثر من 20 دقيقة، بانتظار الدور، في ظل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، مطالبين بوضع مظلات تقي أشعة الشمس.

استهتار

لاحظ قارئ استهتار الكثيرين بإجراءات السلامة، بعد انتهاء برنامج التعقيم الوطني، خصوصاً في ما يخص ارتداء الكمامة، واتباع إرشادات السلامة والتباعد الجسدي، مطالباً بحملة توعوية واسعة لتوعية هؤلاء.

مكيف

طالب متسوقون متجر «كارفور»، في إمارة عجمان، برفع كفاءة مكيفات الهواء، خصوصاً مع اضطرارهم لارتداء الكمامات، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا»، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

عروض

اقترح قراء إتاحة عروض ترويجية متكاملة، تشجع على السياحة الداخلية، خلال موسم الصيف، تتضمن الأنشطة الترفيهية، وخدمات الطعام والإقامة الفندقية، تلامس متطلبات العائلة.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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