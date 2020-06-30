شرطة أبوظبي : مراعاة مرضى السرطان والكلى القادمين الى الإمارة

أكد العميد سالم عبدالله الظاهري ، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي على إلزامية فحص "كورونا" لجميع القادمين الي إمارة أبوظبي ، ويستثنى من ذلك الاطفال دون 12 عاما، مع مراعاة مرضى السرطان والكلى.