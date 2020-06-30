«الشؤون الاستراتيجية» يبحث الارتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز جاهزية البنية التحتية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عُقد عن بُعد، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بقدرات البنية التحتية، وغيرها من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على نتائج دراسة ركزت على سبل الارتقاء بالخدمات الحكومية في مراكز الخدمة لدى الجهات الحكومية، التي أعدها مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتنسيق مع دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية لحكومة ودائرة مدينة دبي الذكية.

وشملت الدراسة خمسة أنواع رئيسة من القنوات المعتمدة في حكومة دبي تقدم أكثر من 2250 خدمة، منها 274 خدمة رئيسة يتم العمل على تحويلها جميعاً إلى خدمات رقمية لتعزيز التوجهات العامة نحو التحوّل الذكي، وتوفير الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية.

وخلصت الدراسة إلى وضع خطة لتصور شامل للمراكز المشتركة والمراكز الذكية المشتركة، وذلك لتوحيد الجهود وإثراء تجربة المتعامل وزيادة كفاءة القنوات الحكومية، وتوجيه وتثقيف المتعاملين على الخدمات الرقمية.

واستعرضت بلدية دبي خلال الاجتماع استراتيجية دبي لمياه الصرف الصحي، حيث ركز العرض على النظام الحالي لمحطات الرفع في الإمارة، والتوقعات المستقبلية للنمو السكاني ومياه الصرف الصحي، والخيارات المستقبلية لمنظومة الصرف الصحي.

وتطرق العرض إلى نسبة التوقعات المستقبلية للنمو السكاني في دبي، الأمر الذي يسفر عن زيادة تفوق 50% في كميات مياه الصرف الصحي.

ومن المتوقع أن يسفر مشروع الأنفاق العميقة بالشراكة مع القطاع الخاص عن تطوير كفاءة وفاعلية منظومة الصرف الصحي، وتضم دبي 13 محطة ضخ رئيسة، وأكثر من 70 محطة فرعية، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطات إلى نحو مليون متر مكعب يومياً، ويصل استهلاكها من الطاقة إلى 273 غيغاواط/‏‏‏‏‏‏‏ساعة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات ضمن مختلف القطاعات في سبيل بلوغ الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقق سعادة ورفاهية المجتمع.

- المجلس اطلع على دراسة للارتقاء بمراكز الخدمة في الجهات الحكومية.

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خدمة يتم العمل على تحويلها إلى «رقمية».

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