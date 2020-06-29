عجمان تقرر عودة موظفي الجهات الحكومية لمقار العمل اعتباراً من 1 يوليو بنسبة 75%

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان زيادة النسبة المقررة للعودة إلى مقار العمل كحد أدنى 75% اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1 يوليو في إطار العودة التدريجية لموظفي كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان على أن تتزايد تدريجياً بناء على المستجدات.

جاء ذلك بناء على التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وبناءً على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020م بشأن الإدارة الفعالة للأزمات في حكومة عجمان، و قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2020م بشأن القرارات التنفيذية اللاحقة للاجتماع الرابع للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان للعام 2020م .

و نص التعميم على استمرار استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة شريطة ألا تتطلب مهامهم الوظيفية وطبيعة عملهم ضرورة التواجد في مقر العمل، وتضم حالات الاستثناء، الموظفات الحوامل بناءً على تقارير طبية معتمدة ، والمصابين بأمراض مزمنة والأمراض التنفسية وحالات ضعف المناعة بناءً على التقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، و الموظفين من فئة كبار السن ( فوق 60 عام )، و أصحاب الهمم ، والموظفات اللاتي لديهن أبناء ملتحقين بالدراسة من الصف التاسع فما دون وذلك حتى انتهاء العام الدراسي الحالي .

كما تم التأكيد على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بإجراء الفحوصات الدورية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) للموظفين.

و أكد مدير عام دائرة الموارد البشرية راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي أن القرار جاء بهدف تنظيم بعض المستجدات الخاصة بالعودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية في إمارة عجمان ، و لضمان استمرارية الأعمال والخدمات في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد "كوفید 19".

وحث السويدي جميع الجهات الحكومية و الموظفين إلى التقيد بإجراءا ت السلامة وفق الادوات والارشادات الصحية المعمول بها في الدولة بما يضمن استمرارية العمل و الحفاظ على سلامة الموظفين و المتعاملين.

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