بالفيديو.. فرحة في "مصفح" بالقضاء على "كورونا" في المنطقة

المصدر: متابعة موقع الإمارت اليوم

نشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو من منطقة مصفح في أبوظبي، عبر، من خلاله، مجتمع منطقة مصفح عن شكره وتقديره لجهود حملة المسح والفحوصات الشاملة التي نجحت في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19” بين سكان المنطقة وقدمت أشكالاً مختلفة من الدعم وسهلت وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.

مجتمع منطقة مصفح في #أبوظبي يعبر عن شكره وتقديره لجهود حملة المسح والفحوصات الشاملة التي نجحت في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19” بين سكان المنطقة وقدمت أشكالاً مختلفة من الدعم وسهلت وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/rejROVXH7K — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 27, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news