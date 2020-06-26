«الداخلية» تناقش الجريمة ومستقبل العمل الأمني

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتاح المؤتمر الافتراضي «الاستعداد للاستراتيجية الخمسينية» بعنوان «الجريمة ومستقبل العمل الأمني» الذي نظمته الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء ممثلة بإدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الداخلية. وشارك في المؤتمر خبراء دوليون استعرضوا التحديات الناتجة عن المتغيرات المختلفة نتيجة التطورات السريعة والمتتالية في مختلف المجالات، إضافة إلى الأزمات غير المتوقعة (مثل جائحة كورونا)، وتأثيراتها على المجال الأمني في المستقبل.

وأكد مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، حرص الوزارة على تعزيز العمل الاستشرافي القائم على تطوير رؤى استباقية في العمل الشرطي، وبناء نظرة مستقبلية للتحديات القادمة، وتطوير حلول تستبق هذه التحديات.

وقال إن «الأزمة الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ألقت بظلالها على مجمل الحياة المجتمعية، وعلى كل مجالات العمل، وإننا ووفق توجيهات حكومة الإمارات نعمل وبصورة مستمرة على تطوير القدرات ودراسة المتغيرات تعزيزاً لاستدامة مسيرة الريادة والتميّز».

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