هل مخالفات "كورونا" مازالت قائمة بعد رفع حظر التنقل؟

المصدر: احمد عابد – ابوظبي

أكد المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، استمرار العمل بقائمة المخالفات والجزاءات، التي سنتها حكومة الدولة، ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مثل منع التجمعات والالتزام بارتداء الكمامة والحجر الصحي وغيرها، مشددا على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم على كل المخالفين، حرصا على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع".

وكان المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، أعلن أمس عن اكتمال برنامج التعقيم الوطني في أرجاء الدولة كافة، اعتباراً من اليوم، كما أعلن عن السماح للأطفال دون 12 عاماً بدخول المراكز التجارية والمطاعم في إمارات الدولة كافة.

وشدد على ضرورة استمرار منع التجمعات العامة وتجنب الزيارات العائلية لضمان صحة وسلامة الجميع والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل.

وأكد ضرورة الالتزام بالحد المسموح به في السيارة الواحدة وهو 3 أشخاص ويستثنى من ذلك السيارات التي تضم أفراداً من أسرة واحدة، كما يجب ارتداء الكمامة في حال تواجد أكثر من شخص في السيارة.

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