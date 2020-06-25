إزالة 322 سوقاً عشوائية في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت بلدية الشارقة إزالة 322 سوقاً عشوائية، منذ مارس الماضي وحتى نهاية مايو.

وقال مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في البلدية، خالد بن فلاح السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق العشوائية تشكّل خطراً على الصحة العامة ومصلحة المستهلك، لعدم معرفة مصادر المواد التي تعرض للبيع في ساحاتها، واحتمال أن تكون مقلدة أو غير صحية، مضيفاً أن العاملين فيها غير مرخص لهم بأداء هذه الأعمال، ما يجعلهم مخالفين للنظم المعمول بها في الإمارة، وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ومصادرة المواد المضبوطة.

من جانبه، قال مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي، عادل عمر، إن مفتشي البلدية ضبطوا 13 بائعاً خلال الفترة الأخيرة، عرضوا بضاعتهم في أسواق عشوائية.

وأضاف أن الحملات التي نفذتها الإدارة على هذه الأسواق، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو، بلغت 23 حملة، تم خلالها ضبط المخالفين ومصادرة المواد وإتلافها بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، وتسليم المواد الصالحة للاستعمال للجمعيات الخيرية للتصرف فيها حسب ما هو متبع.

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