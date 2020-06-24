الامارات ترفع حظر التنقل على الافراد طوال اليوم ‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي :



أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة ⁧‫الطوارئ والأزمات‬⁩ والكوارث في الدولة عن السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو

وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة ⁧الطواري والأزمات‬⁩ والكوارث عن اكتمال وانتهاء ⁧‫#برنامج_التعقيم_الوطني‬⁩ في مختلف أرجاء دولة ⁧‫#الإمارات‬⁩.

من جانبها أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني في دبي تماشياً مع قرار الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والسماح بحرية الخروج طوال اليوم مع ضرورة التزام الجميع بمختلف الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.



التفاصيل تباعاً.

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