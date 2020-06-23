الإمارات تمنع استخدام "الزيوت المهدرجة" في المواد الغذائية قبل 2023

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن الدولة تتجه إلى الإسراع في تطبيق إجراءات منع تصنيع واستيراد الزيوت المهدرجة المستخدمة في الصناعات الغذائية، بهدف حماية المستهلكين من موطني لدولة والمقيمين فيها.

وجاء ذلك رداً على سؤال برلماني من عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرار بالهول الفلاسي، حول تقليل استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية، خلال جلسة المجلس المنعقدة "عن بعد" صباح الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك.

وقال الوزير: "هناك إجراءات تدريجية بدأنا في تنفيذها لمنع استخدام الدهون المتحولة أو الزيوت المهدرجة في المواد الغذائية داخل الدولة، مع صدور اللائحة الفنية الإماراتية، في عام 2019، أبرزها التشديد على ألّا تزيد نسبة هذه الدهون عن 5% في تصنيع المواد الغذائية، وهناك التزام كامل بهذا الإجراء، ورقابة مشددة على تنفيذه، وكذلك هناك حصر لمنشآت الصناعات الغذائية التي تحتوي منتجاتها على نسب من الزيوت المهدرجة في منتجاتها، والعمل على رفع معدلات فحص المنتجات الغذائية لضمان تطبيق المواصفات قبل عام 2023".



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