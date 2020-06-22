الطوارئ والأزمات" تحدد الفئات المسموح لها بالسفر إلى الخارج وتقسم الدول إلى ثلاثة فئات

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكد المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، وتجنب نشر الإشاعات والمعلومات الغير مؤكدة، مشيراً إلى أن قرار السماح بالسفر يخص فئات معينة من المواطنين والمقيمين ولا ينطبق على الجميع.

وقال الظاهري "خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات للإعلان عن آخر مستجدات مرض كوفيد 19": "تم تقسيم الدول ووجهات السفر إلى ثلاثة فئات هي "منخفضة الخطورة"، و"متوسطة الخطورة"، و"عالية الخطورة"، وذلك حسب الأوضاع الصحية في هذه الدول.

ننصح الراغبين بالسفر من الفئات المسموح لها التواصل والتنسيق ومتابعة أنظمة شركات الطيران في الدولة لمعرفة مستجدات الوجهات ومتابعة التحديثات المعتمدة.

وأضاف: "الجهات المختصة في دولة الإمارات تتابع بشكل مستمر الوضع الصحي حول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية الدول لا تزال أجواؤها الجوية مغلقة ويتم التنسيق معها والمتابعة بهذا الخصوص"، مشيراً إلى أنه يسمح بسفر أفراد العائلة الواحدة بقصد العلاج الضروري أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى حسب تصنيف الدول، مع تطبيق الاجراءات الوقائية المعتمدة، والحصول على إذن السفر.

وتابع الظاهر: "إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يجب أن يلتزم العائد من السفر بالحجر الصحي لمدة 14 يوم، وهذه المدة قد تقل في بعض الحالات لمدة 7 أيام لأصحاب المهن في القطاعات الحيوية أو الدول الأقل خطورة وذلك بعد إجراء فحص كوفيد 19.

وأشار إلى أن المسافر سيقوم بملء استمارات المسؤولية الصحية والتعهد بالحجر الصحي عند العودة، ونؤكد على ضرورة تفعيل تطبيق "الحصن" والتطبيقات الأخرى من الجهات الصحية، إلى جانب سريان لائحة العقوبات والغرامات المعلن عنها من قبل النيابة العامة للطوارئ والأزمات في حال المخالفة.

وأوضح أن تقديم طلب السفر، يتم عبر الجهات المختصة أو الموقع الالكتروني http://smartservices.ica.gov.ae وسيتم بعدها إعلام المسافر بالقبول بناء على عدد من الاشتراطات منها تصنيف مستوى الخطورة للدولة المراد زيارتها، وسبب السفر كما تعتمد الموافقة على اللوائح الصحية في الوجهة المنشودة.

وأكد الظاهري أن بروتوكول السفر يهدف في المقام الأول إلى حماية الأفراد، وإلى الحد من انتشار مرض كوفيد19، وكافة الاشتراطات المرتبطة به قابلة للتحديث والتطوير ، لذا نشدد على الجميع ضرورة الالتزام بما ورد فيه حتى نتمكن جميعاً من حماية أسرنا ونكمل مسيرتنا لتخطي هذه المرحلة بنجاح.

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