طقس غائم جزئياً مع انخفاض في الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً خصوصاً شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وحركة الرياح شمالية غربية 22 - 32، تصل إلى 50 كم/‏‏س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والمد الثاني عند 01:32، والجزر الأول عند الساعة 08:26 والجزر الثاني عند الساعة 19:12.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً يضطرب أحياناً مساء، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:04 والمد الثاني عند الساعة 21:57، والجزر الأول عند الساعة 16:47 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.

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