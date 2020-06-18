المصدر: دبي-الامارات اليوم.

التزام

نوّه قراء بالتزام صالونات للحلاقة الرجالية في أبوظبي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا»، من حيث ارتداء كمامات الوجه والقفازات، وتحديد مواعيد مسبقة للزبائن.

خفض

أثنى متعاملون مع بنك إسلامي في دبي، على طرح البنك، أخيراً، تسهيلات للمتعاملين تتضمن خفضاً بنسبة 50% على رسوم السحب النقدي لبطاقات الائتمان، إضافة إلى الإعفاء من رسوم استخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى بالدولة.

متجولون

تنتشر على كورنيش الشارقة، وبعض الشوارع الفرعية، ظاهرة الباعة المتجولين لقوارير مياه الشرب، وبعضهم لا يراعي قواعد الصحة والسلامة العامة، ما يثير قلق المارة وممارسي الرياضة في المنطقة من تسبّبهم في نقل عدوى «كورونا».

بنك

فوجئ متعاملون في أحد البنوك بتقليص رصيدهم المتاح للاستخدام في بطاقات «كريديت كارد»، ومن دون سابق إنذار، الأمر الذي أثار غضبهم، خصوصاً أن بعضهم كان ينوي اللجوء إلى المبلغ لمساعدته في حل أزمة تواكب ظروفاً فرضها «كورونا».

أسعار

دعا مستهلكون إلى مزيد من التخفيضات على أسعار الكمامات، بعدما أصبحت في الوقت الراهن سلعة أساسية لا غنى عنها، خصوصاً للموظفين الذين يستهلكون كميات كبيرة منها.

ملابس

يعاني مستهلكون عدم قدرتهم على شراء ملابس لأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، بسبب منعهم من دخول المولات، الأمر الذي يتعذر معه اختيار المقاسات المناسبة لهم من الأسر، ما يضطرهم للعودة إلى المتاجر مرات عدة إلى حين الوصول إلى المقاسات المناسبة.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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